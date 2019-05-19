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Порошенко подписал указ об отставке секретаря СНБО Украины Турчинова

Ранее Александр Турчинов написал заявление об отставке

ТАСС, 19 мая. Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова. Текст соответствующего документа размещен в воскресенье на сайте главы государства.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича от должности секретаря национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

17 мая пресс-служба СНБО проинформировала, что Турчинов написал заявление об отставке. Он занимал должность секретаря СНБО с января 2015 года.

После того, как стала известна дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского - 20 мая, - ряд украинских политиков из окружения Порошенко заявил о своей отставке. Среди них - министр иностранных дел Павел Климкин, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Теги
УкраинаТурчинов, Александр ВалентиновичПорошенко, Петр Алексеевич
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