Порошенко подписал указ об отставке секретаря СНБО Украины Турчинова

ТАСС, 19 мая. Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова. Текст соответствующего документа размещен в воскресенье на сайте главы государства.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича от должности секретаря национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

17 мая пресс-служба СНБО проинформировала, что Турчинов написал заявление об отставке. Он занимал должность секретаря СНБО с января 2015 года.

После того, как стала известна дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского - 20 мая, - ряд украинских политиков из окружения Порошенко заявил о своей отставке. Среди них - министр иностранных дел Павел Климкин, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.