Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский в понедельник получит булаву президента Украины. В Верховной раде в 10:00 мск начнется торжественная процедура вступления в должность шестого главы государства. Во время инаугурации Зеленскому вручат символа власти - булаву, нагрудный знак и печать.

Процедура инаугурации президента не расписана на законодательном уровне, но ее церемония уже стала традиционной. Это подтвердил и советник Зеленского Дмитрий Разумков. По его словам, инаугурация Зеленского пройдет "традиционно и без банкета".

После объявления результатов голосования председателем Центризбиркома, глава Конституционного суда (КС) приведет избранного президента к присяге, текст которой содержится в Основном законе. Зеленский, положив одну руку на Конституцию, а другую - на Пересопницкое Евангелие зачитает текст присяги. Новоизбранный президент, вступая на этот высокий пост, торжественно присягнет на верность Украине. "Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - говорится в тексте присяги.

После этого Зеленский подпишет текст присяги. Далее председатель Центризбиркома вручит главе государства удостоверение, а председатель КС символы президентской власти - булаву, печать и нагрудный знак. Затем Зеленский выступит с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу. В своей инаугурационной речи он расскажет о своем видении развития страны и первых шагах на посту главы государства.

Накануне Зеленский пригласил граждан утром в понедельник прийти в Мариинский парк возле Верховной рады, чтобы там на экранах посмотреть церемонию его инаугурации. "Я приглашаю всех желающих утром 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду ощущать, что вы рядом", - сообщил Зеленский в Facebook.

Он с сожалением констатировал, что согласно регламенту вынужден принимать присягу в стенах украинского парламента, однако хотел бы это сделать перед народом, смотря ему "в глаза".

Инаугурация с "фишечками"

После инаугурации в парламенте Зеленский, как сообщил его советник Дмитрий Разумков, пешком перейдет в Мариинский дворец, где проведет встречу с иностранными делегациями, а затем отправится в президентскую администрацию, чтобы приступить к выполнению обязанностей главы государства. По пути новый президент будет встречаться со своими сторонниками.

В то же время сценарист киносериала "Слуга народа" Юрий Костюк ранее сообщил, что команда победителя президентских выборов готовит к его инаугурации "фишечки". "Думаем о "фишечках". Разумеется, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", - сказал Костюк, не уточнив, какие это "фишечки".

Эксперты предполагают, что из Мариинского дворца Зеленский пойдет на свое рабочее место в администрацию президента пешком. Некоторые политтехнологи даже прогнозируют, что глава государства отправится в свою резиденцию на велосипеде, как в фильме "Слуга народа", где Зеленский сыграл главную роль - президента Василия Голобородько.

Начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей подтвердил, что инаугурация Зеленского будет с существенными отклонениями от традиционного сценария. При этом Гелетей отметил, что сейчас ни от одной из "фишечек" штаба Зеленского по проведению инаугурации государственная охрана не отказалась. "Мы не согласимся, если это будет касаться вопросов безопасности. Здесь позиция принципиальная, но пока что все выполняется и нет нерешенных вопросов", - сказал он

Иностранные гости

Инаугурацию Зеленского посетят около 60 иностранных представителей. "На церемонии инаугурация ожидаем пять президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; вице-президента Турции; премьер-министра Молдовы, главу парламента Азербайджана; четырех вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; четырех министров: от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Она также отметила, что в мероприятиях ожидается участие вице-президента Еврокомиссии Марека Шевчовича, а делегацию НАТО возглавит помощник генерального секретаря Алехандра Альваргонсалес. "Церемонию посетят многочисленные представители правительств и парламентов государств Европейского союза, "Большой семерки" и послы иностранных государств", - добавила она.

В составе делегации США, которую возглавит министр энергетики Рик Перри, в Киев прибудут спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, исполняющий обязанности заместителя главы миссии посольства США на Украине Джозеф Пеннингтон.

В Москве же заявили, что не получали пока из Киева приглашения на инаугурацию нового главы государства. До сих пор президент России Владимир Путин не направлял Зеленскому поздравления с победой на выборах, а свое поздравление по случаю Дня Победы российский лидер адресовал не главе государства, а украинскому народу.

Ожидания украинцев

Самым главным внешнеполитическим ожиданием украинцев от нового президента стало проведение прямых переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик при участии России. Как следует из данных соцопроса центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, такого шага от президента Владимира Зеленского ожидают 40,9% украинцев. Сильнее всего эту идею поддерживают жители южных и восточных областей Украины - 53,6% и 55% соответственно.

Больше всего украинцы ждут от президента Зеленского снятие неприкосновенности с депутатов, судей и самого главы государства. Этого ожидают 53,7% граждан страны. Наименее ожидаемым шагом оказалась активизация переговоров о вступлении страны в НАТО - лишь 9,9% опрошенных надеются, что новый президент займется этим вопросом.

В пятерку наиболее ожидаемых мер также входят освобождение украинских военнопленных (38,4%) инициатива роспуска действующего созыва Верховной рады и назначение досрочных выборов (38,1%) и обеспечение стабильности валюты и банковской системы (33,7%).

На что готов Зеленский

Зеленский ранее заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил надежду на встречу по урегулированию ситуации в Донбассе в формате нормандского формата. "Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам (с Путиным - прим. ТАСС). Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений", - подчеркнул Зеленский в "Фейсбуке".

При этом он заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

В свою очередь команда Зеленского сообщила, что она работает над семью законопроектами, которые планируется первыми внести в Верховную раду. "Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации", - заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, над законопроектами работали еще до выборов. "Это закон о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте - это то, что первое будет подаваться в парламент", - сказал Разумков.

Но будет ли этот состав Рады принимать законопроекты Зеленского или новый, пока неизвестно. Избранный президент серьезно рассматривает вопрос о роспуске действующего парламента. В минувшую пятницу, когда из коалиции вышла фракция "Народного фронта" и тем самым развалила в Раде большинство, Зеленский дал понять, что не намерен отказываться от своих планов. "Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали, а продлить свое безмятежное существование для них важнее", - заявили в пресс-службе Зеленского.

Запуск процесса создания новой правящей коалиции, по замыслу авторов этого сценария, должен лишить Зеленского возможности распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Однако возможности роспуска парламента довольно жестко регламентированы законом. В частности, президент не может этого сделать, если до истечения срока полномочий действующего созыва осталось менее шести месяцев. В данном случае этот срок наступает 27 мая. Так что у Зеленского после его инаугурации формально останется еще неделя на принятие решения.

Но и для роспуска парламента нужна причина. Одной из таких причин закон называет неспособность депутатов сформировать большинство в течение 30 дней. Объявляя о "самороспуске", депутаты Рады из числа сторонников уходящего президента Петра Порошенко рассчитывают, что теперь у них формально есть еще месяц на консультации, а новый президент, таким образом, лишается возможности объявить досрочные выборы до 27 мая.

Распустить Раду после инаугурации

В то же время эксперты уверены, что Зеленский может распустить Раду в любое время. В частности, известный украинский юрист, бывший первый заместитель главы администрации четвертого президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов считает, что "в Раде с 2016 года нет никакой правящей коалиции". "И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов", - сказал он в комментарии украинскому изданию "Страна".

"Президент Зеленский может подписать указ о роспуске буквально сразу же после инаугурации. И никакие решения суда ему для этого не нужны", - заявил Портнов, пояснив, что несогласные с таким решением президента потом могут обращаться в суд.

Заявления о том, что коалиция утратила необходимые по закону 226 депутатских мандатов, звучат уже довольно давно. От спикера Рады Андрея Парубия неоднократно требовали, чтобы он опубликовал список депутатов, которые входят в коалицию. Тот категорически отказывался это делать, ссылаясь на необязательность процедуры. В феврале 2016 года встал вопрос о досрочных выборах. Но Порошенко в условиях резкого падения его популярности отказался распустить Раду. С тех пор парламент продолжает работать, несмотря на отсутствие документально подтвержденного факта существования правящего большинства. Как отмечает издание "Страна", до недавнего времени суммарно "Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" насчитывали максимум 215 депутатов.

В воскресенье украинское агентство УНН со ссылкой на свой источник сообщило, что досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 14 июля. "Скорее всего датой проведения досрочных выборов в Верховную раду будет названа 14 июля 2019 года", - говорится в сообщении. Источник агентства утверждает, что "назначение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Верховной рады, о которой [избранный президент Украины Владимир] Зеленский объявит сразу после инаугурации".

Сам Зеленский пообещал создать Раде неприятности за назначение инаугурации на 20 мая. Эксперты предполагают, что уже в понедельник новый президент может заявить о роспуске парламента.

В видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке" в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая". "Мы настаивали, чтобы инаугурация состоялась 19 [мая], чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян. Ну, Рада уже как проголосовала, так проголосовала... Рада создала неприятности нам, а мы, обещаю, сделаем им", - заявил Зеленский.

Сформировать свое большинство

Эксперты уверены, что Зеленскому выгодно провести досрочные выборы Рады. Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, за партию "Слуга народа" избранного президента готовы проголосовать 39,9% тех, кто намерен участвовать в выборах. Второе место со значительным оставанием занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутатов Рады Юрия Бойко и Вадима Рабиновича - 10,9%. Практически такая же поддержка у "Блока Петра Порошенко "Солидарность" - 10,6%. За партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко готовы отдать голоса 9,1% избирателей, за партию "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко - 5,1%, за партию "Гражданская позиция" экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко - 5%. Другие политсилы не набирают необходимых 5% голосов.

По мнению политического эксперта Петра Олещука, сейчас Зеленский имеет высокий уровень поддержки в обществе, но его надо закрепить и сразу начать парламентскую кампанию. "Если Зеленский будет уверенно проводить свою линию, то его политсила имеет шансы получить первое место на выборах и выступить основой для создания коалиции", - убежден эксперт.