Президент Армении призвал граждан соблюдать закон после призыва Пашиняна блокировать суды

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье поздно вечером на фоне заявления премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости блокировать все здания судов страны распространил призыв к гражданам страны соблюдать Конституцию и законы, а также сохранять спокойствие. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны блокировать все входы и выходы зданий судов республики в понедельник утром и ждать его речи в прямом эфире. Комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, Пашинян заявил, что "в стране созревает второй и самый главный этап революции".

"Согласно Конституции страны, власть принадлежит народу. Следовательно, ветви власти Армении должны отражать коллективную волю народа, служить его конституционным целям. Я призываю всех граждан, независимо от их социального и политического положения и должности, сохранять мир и покой, соблюдать Конституцию и законы", - говорится в пресс-релизе.

Глава армянского государства также подчеркнул, что что демократические процессы в Армении необратимы, и этот факт не должен вызывать сомнений. "Сейчас, находясь в командировке за границей, я поддерживаю связь с соответствующими государственными органами", - добавил он.

Дело Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.