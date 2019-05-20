Reuters: эсминец ВМС США прошел близ спорной акватории Южно-Китайского моря

ТАСС, 20 мая. Эсминец ВМС США Preble прошел в воскресенье близ рифа Скарборо (остров Хуанъянь) в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую Пекин провозгласил своими территориальными водами. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя США.

"Preble прошел в пределах 12 морских миль от рифа Скарборо с целью бросить вызов неумеренным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям, установленный международным правом", - сказал собеседник.

Споры о принадлежности островов и морских пространств этого района идут уже много десятилетий. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.