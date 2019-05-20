Президент Латвии примет участие в инаугурации Зеленского

РИГА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис в понедельник примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

"Президент Латвии Раймондс Вейонис посетит с однодневным визитом Украину, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского", - передает сообщение канцелярии информагентство Leta.

Ранее украинский парламент определил датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в здании Верховной рады. Церемонию посетят около 60 иностранных представителей.