СМИ: КНДР намерена бороться с санкциями развитием собственной экономики

ПХЕНЬЯН, 20 мая. /ТАСС/. КНДР намерена развивать свою собственную экономику для того, чтобы противостоять убийственным международным санкциям. Об этом сообщила в понедельник центральная газета народной республики "Нодон синмун".

"В истории развития нашей республики не было времени без санкционного нажима империалистов, но схема изоляции и давления последних лет была буквально убийственной с точки зрения размаха и степени, достаточных для того, чтобы уничтожить нашу страну и народ, - подчеркивается в статье. - Мы должны избавиться от глупой фантазии, зависимости и тенденции полагаться на импорт и при этом придерживаться убеждения, что решение любых проблем возможно с помощью наших собственных технологий и наших собственных ресурсов".

Как отмечают авторы комментария, самостоятельность и независимость народного хозяйства КНДР является "вечным спасательным кругом", который поддерживает развитие страны и решает ее судьбу.

Ранее "Нодон синмун" сообщала, что из-за продолжающегося режима международных санкций республика столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю. При этом авторы статьи призвали граждан страны проявить силу духа и не сдаваться перед нажимом внешних сил.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, в ходе которого обсуждалась возможность частичного снятия с Пхеньяна международных санкций в обмен на его конкретные шаги по денуклеаризации. По итогам переговоров сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, американский президент Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.