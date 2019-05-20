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Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского

Избранный президент Украины 20 мая вступил в должность

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Официальный сайт президента Украины начали обновлять под нового главу государства Владимира Зеленского. На сайте в понедельник уже появилась информация о принятии присяги новым президентом, а также его биография.

Сегодня Зеленский принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку кабинету министров.

Ранее Зеленский и его команда обращались к украинцам через страницы в соцсетях.

Теги
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