Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Официальный сайт президента Украины начали обновлять под нового главу государства Владимира Зеленского. На сайте в понедельник уже появилась информация о принятии присяги новым президентом, а также его биография.

Сегодня Зеленский принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку кабинету министров.

Ранее Зеленский и его команда обращались к украинцам через страницы в соцсетях.