В Сухуме оппозиция организовала митинг с требованием переноса выборов президента Абхазии

СУХУМ, 20 мая. /ТАСС/. Митинг с требованием переноса президентских выборов в Абхазии организован оппозицией в понедельник у здания парламента, сообщил ТАСС глава МВД республики Гарри Аршба.

"Больше 300 человек [участвуют в акции]", - сказал министр.

В администрации Сухума агентству уточнили, что к ним не поступало обращение с просьбой санкционировать акцию.

Ранее сообщалось, что основной кандидат на пост президента Абхазии от оппозиции Аслан Бжания из-за резкого ухудшения здоровья в апреле был госпитализирован в Москве. В этой связи оппозиция предложила перенести на осень назначенные на 21 июля выборы президента.

Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии, которое возглавляет Бжания, Теймураз Хишба сообщил журналистам, что акция у здания парламента носит мирный характер. "Сегодня проводится мирная акция, она связана с тем, что фаворит президентской гонки, депутат парламента, президент фонда "Апра" был отравлен за 35 дней до начала предвыборной кампании. Мы считаем это неслучайным совпадением... Мы обращаемся к депутатам парламента, чтобы они приняли решение о переносе выборов", - сказал Хишба.

Лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба отметил, что она поддерживает перенос выборов. "Можно установить раз и навсегда дату проведения выборов осенью - это самое подходящее время. И очень главный, с моей точки зрения, момент - политическая система, которая у нас сложилась, изжила себя", - отметил он.

Был ли Бжания отравлен?

Аслан Бжания первым объявил о намерении участвовать в выборах президента Абхазии. 18 апреля в тяжелом состоянии он был госпитализирован в московскую клинику с диагнозом "вирусная пневмония". 17 мая Общенациональное движение по защите государственности Абхазии распространило обращение, в котором утверждается, что результаты медицинского анализа, проведенного в Германии, указывают на факт "внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции".

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. Генеральный прокурор республики Зураб Ачба заявлял, что сформирована совместная с российскими коллегами группа, которая с 20 мая приступит к работе на территории РФ и проверит информацию о возможном отравлении лидера оппозиции.