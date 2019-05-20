Премьер Армении призвал разблокировать здания судов республики

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать здания судов по всей республике. Об этом он заявил в понедельник в прямом эфире в Facebook.

"Я благодарю всех за то, что откликнулись на мой призыв и блокировали здания судов. Это значит, что оздоровлению судебной системы нет альтернативы. Я также прошу прощения у тех граждан, которые не смогли закончить свои дела в судах. Теперь я всех призываю разблокировать здания судов", - отметил глава армянского кабмина.

Пашинян в понедельник на совещании в правительстве заявил, что для оздоровления судебной системы понадобятся хирургические методы, поскольку она не отражает волю народа. Он также добавил, что "надо тщательно проверить всех судей - какой у них капитал, какие у них политические и личные связи с коррупционными представителями прежней власти". По его словам, все судьи, по вердиктам которых ЕСПЧ "вынес решения против Армении, должны быть освобождены от занимаемых должностей".

В понедельник утром сторонники премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли входы и выходы в здания судов республики, отказываясь пропускать сотрудников на их рабочие места после соответствующего призыва главы правительства. Комментируя в воскресенье решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, глава армянского кабмина заявил, что "в стране созревает второй и самый главный этап революции".

Дело Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.

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