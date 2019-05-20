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Великобритания может ввести регистрацию для иноагентов после инцидента в Солсбери

В МВД Соединенного Королевства рассказале о пересмотре действующих законов, касающихся враждебной деятельности других государств

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассмотрит возможность введения регистрации иностранных агентов по примеру США, а также обновит законы, направленные на борьбу с "враждебной деятельностью" других государств. Об этом заявил, выступая в понедельник в штаб-квартире лондонской полиции, глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид, подчеркнувший, что необходимость в таких мерах назрела после прошлогоднего инцидента в Солсбери.

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"После атаки в Солсбери министерство внутренних дел проводило пересмотр действующих сейчас законов, касающихся враждебной деятельности других государств. Как мне представляется, в нынешнем законодательстве существуют ощутимые прорехи, так что мы готовим почву для нового билля о шпионаже, - отметил Джавид. - Частью этой работы будет также оценка необходимости вводить регистрацию для иностранных агентов в той или иной форме вслед за нашими союзниками, а также изучение вопроса о том, как приспособить для нужд XXI века закон о государственной тайне".

Как добавил Джавид, МВД Великобритании также изучает вопрос о пересмотре действующего определения государственной измены, если это "поможет противодействовать враждебной деятельности других государств".

Ранее британский экспертно-аналитический центр Policy Exchange рекомендовал британскому правительству принять необходимые меры для того, чтобы британские "законы позволяли привлекать к ответственности граждан страны, поддерживающих враждебные государства или стремящихся нанести ущерб Соединенному Королевству" вне зависимости от фактически причиненного ущерба. В рекомендациях утверждалось, что это особенно важно сделать после инцидента в Солсбери в свете угроз, которые якобы представляет для королевства Россия. Джавид в своей речи также обратил внимание на угрозы, которые создает "растущее участие иностранных компаний в создании телекоммуникационной инфраструктуры" страны.

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