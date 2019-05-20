FT: интернет-гиганты не нашли крупных кампаний по влиянию на выборы в Европарламент

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Крупнейшие международные технологические компании Facebook, Twitter и Google не зафиксировали в глобальной сети признаков массовых кампаний по подрыву или дезинформации выборов в Европарламент (ЕП) в преддверии их проведения 23 - 26 мая. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

Специально созданные в них под давлением Брюсселя оперативные группы экспертов, не смогли, согласно информации издания, обнаружить свидетельства злонамеренной пропаганды, констатируя временное прекращение действий "в дезинформационных войнах".

По словам главы управления глобальной общественной политики Facebook Ричарда Аллана, "нет никаких публикаций об атаках, связанных с выборами в ЕС". "Мы всегда обращаем внимание на базовый уровень, но нет ничего такого, что объединялось бы с определенной темой, группой или даже страной", - отметил руководитель отдела целостности сайта Twitter Яэль Рот. В свою очередь Клара Сомьер из управления Google по общественной политике ЕС подтвердила, что "пока что мы не видели никакого вмешательства на платформах".

Этому, как указывает Financial Times, способствовали изменения, внесенные в деятельность компаний после американского избирательного процесса в 2016 году, к вмешательству в который была, согласно заключению Вашингтона, якобы причастна Россия. Москва множество раз отвергала подобные утверждения. Теперь на всех трех платформах размещены странички с данными о том, кто купил политическую рекламу и сколько на нее потратил.

Ранее депутаты ЕП одобрили резолюцию, в которой содержится призыв к созданию правовой базы внутри ЕС для введения санкций в отношении ответственных за кибератаки, а также проведение пропагандистских и дезинформационных кампаний на территории сообщества. "Европарламент рекомендует <...> рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как на уровне ЕС, так и на международном уровне для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетическую и информационную войну, которая позволила бы обеспечить жесткий ответ со стороны ЕС, включая также целенаправленные санкции против тех, кто отвечает за организацию и проведение этих кампаний", - говорится в документе.

В этой связи они предлагают оказывать дополнительную поддержку государственным институтам и НПО, ответственным за борьбу с пропагандой и киберугрозами.