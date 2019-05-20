США передали украинской армии радарные станции контрбатарейной борьбы

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. США передали Вооруженным силам Украины две радарные станции контрбатарейной борьбы. Как сообщила пресс-служба Минобороны, передача прошла в понедельник в Киевской области.

"Сегодня состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 для подразделений Вооруженных сил Украины. Подполковник США Тод Хоф вручил заместителю начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Родиону Тимошенко сертификаты на владение средствами контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, с 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 современных контрбатарейных радаров. "Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на востоке. Эти контрбатарейные станции - часть помощи США в вопросах безопасности, стоимость которой свыше $1,1 млрд. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме этого, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - цитирует пресс-служба офицера армии США.

Родион Тимошенко призвал украинских военнослужащих, получивших в подчинение высокотехнологичное вооружение, освоить его на учебных полигонах и эффективно применять радары против врагов Украины в бою.

Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Радары находятся на вооружении армии США.