Генпрокуратура Абхазии призывает соблюдать законы в связи с акцией в центре Сухума

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура Абхазии призывает к соблюдению законов республики на фоне проведения акции оппозиции в центре Сухума и заявлений в социальных сетях о гражданском неповиновении.

Утром в понедельник началась акция оппозиции у здания парламента в центре Сухума. Участники требовали переноса выборов президента с июля на осень в связи с болезнью основного кандидата на пост президента от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен. Ранее в понедельник парламент отказался переносить дату выборов, оппозиция на митинге заявила о проведении акций неповиновения по всей Абхазии.

"В связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям Генеральная прокуратура Республики Абхазия обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон Республики Абхазия - Конституцию. Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

Участники акции оппозиции в Абхазии после решения парламента объявили о проведении бессрочной акции протеста, которая продолжается в ночь на вторник. Вечером на площади перед зданием парламента собрались около 700 человек, милиция усилила охрану возле здания парламента.

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. В понедельник в Москве приступила к работе группа Генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.