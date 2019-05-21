В ДНР сообщили, что очередная встреча контактной группы по Украине переносится на 5 июня

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, запланированное на 22 мая, переносится на 5 июня. Об этом сообщил МИД Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

"В результате смены президента Украины и его команды под угрозой срыва оказался важнейший диалог по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, - говорится в сообщении. - Очередная встреча контактной группы в Минске должна была состояться в начале мая 2019 года, но по просьбе украинской стороны встреча была перенесена на 22 мая. Однако и в этот раз украинская делегация уклонилась от своих обязательств, отказавшись прибыть в Минск на переговоры, мотивируя отсутствием полномочий, вынудив, тем самым, приостановить работу единственной площадки для прямых переговоров сторон конфликта и перенести очередное заседание контактной группы и ее рабочих групп на следующую запланированную дату - 5 июня 2019 года".

МИД ДНР подчеркивает, что "для возобновления полноценного переговорного процесса новое руководство Украины должно сделать конкретный шаг по урегулированию ситуации дипломатическим путем и до следующего заседания назначить полномочных представителей в контактной и ее рабочих группах, задачей которых будет конструктивный диалог с республиками и последовательное выполнение подписанных минских договоренностей".

В республике выражают надежду на то, что в результате 5 июня ОБСЕ удастся организовать содержательное заседание контактной группы, которое "выведет из застоя переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта между Киевом и Донбассом".

31 марта - 21 апреля на Украине состоялись президентские выборы, на которых одержал победу Владимир Зеленский. 20 мая он вступил в должность главы государства. Со сменой власти на Украине связана череда отставок должностных лиц, в том числе и среди представителей Киева на минских переговорах. Так, на днях стало известно о сложении полномочий полпредом Украины в контактной группе Евгением Марчуком. Ранее о своей отставке сообщила представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. Последняя встреча контактной группы в Минске состоялась 26 апреля.

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