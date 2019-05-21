Генсек ОБСЕ планирует встретиться с Зеленским в ближайшие недели

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Все вместе или каждый за себя? Взгляды России и ЕС на будущее многосторонней дипломатии".

"Я надеюсь встретиться с ним вместе с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком в ближайшие пару недель. Мы поделимся с ним взглядом Организации на ситуацию и рассчитываем услышать его идеи", - указал он.

"Мы слушали его инаугурационную речь, в которой он высказал намерение придерживаться выполнения минских договоренностей", - добавил Гремингер.

Гремингер также рассчитывает, что "нормандский формат" (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию украинского кризиса возобновит свою работу в ближайшее время.

"Я надеюсь, что дискуссии в "нормандском формате" вскоре возобновятся. Так процессу предастся новый политический импульс, что также необходимо для дискуссий в рамках контактной группы", - сказал он.

По словам Гремингера, чтобы достичь успеха в урегулировании необходим политический настрой, который задан на соответствующем уровне, и в этом смысле "нормандская четверка" имеет наибольшее влияние. "С приходом нового президента на Украине появился подходящий момент", - считает он.