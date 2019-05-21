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С сайта администрации президента Украины удалили все новости о Порошенко

При этом материалы остались в кэше Google

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский всего сутки, как вступил в должность, однако в его администрации уже успели удалить всю информацию о бывшем президенте Петре Порошенко с официального сайта главы государства.

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Раздел "Новости" открывается информацией о том, что Зеленский принес присягу президента Украины. За чуть более суток на сайте выставлено около 20 ключевых новостей о встречах президента с зарубежными делегациями и первых решениях Зеленского.

В то же время материалы о Порошенко остались в кэше Google. Но при попытке открыть новость открывается главная страница администрации президента Зеленского.

20 мая официальный сайт администрации президента Украины обновили под нового главу государства Владимира Зеленского.

Теги
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