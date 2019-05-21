Два гражданина США заявили в следственные органы Украины об угрозах Коломойского

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила заявление двух граждан США, которые обвинили предпринимателя Игоря Коломойского в угрозах убийством в свой адрес. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Да, к нам в общественную приемную поступило вчера такое заявление", - цитирует ее украинское издание "Лига". Сарган уточнила, что вопрос о возбуждении уголовного дела решит Государственное бюро расследований Украины, куда поступил оригинал заявления.

В конце прошлой недели Коломойский рассказывал, что американские предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас якобы "готовятся устроить провокации" против него, но пообещал "вывести их на свет". Он утверждал, что они связаны с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский под следствием ФБР, сейчас он вернулся на Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?" - отреагировал в тот же день Джулиани в Twitter. Адвокат также назвал Фрумана и Парнаса своими клиентами и сообщил, что советовал им выдвинуть обвинения.

Джулиани 11 мая отменил поездку в Киев. Как утверждала газета The Wall Street Journal, юрист хотел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, может раскрыть информацию, представляющую большой интерес для американского лидера. Одним из них называлось дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.