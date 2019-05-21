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Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

Вместо Виктора Муженко эту должность займет Руслан Хомчак
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), уволив генерала армии Виктора Муженко и назначив на его должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Соответствующие указы опубликованы на сайте администрации главы украинского государства.

"Освободить Муженко от должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в документе. О новом назначении генерала не сообщается.

Хомчак - выпускник Московского высшего военного командного училища, офицерскую карьеру начал в Группе советских войск в Германии. После распада СССР проходил службу в частях Сухопутных войск Украины. Первое генеральское звание получил в 2011 году при президенте Викторе Януковиче, будучи на должности начальника штаба 8-го армейского корпуса. До нового назначения занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

В понедельник после инаугурации Зеленский в зале пленарных заседаний Верховной рады призвал уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. В тот же день Полторак написал заявление об отставке.

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