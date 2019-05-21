Источник: отдельной встречи глав МИД Индии и Пакистана на полях СМИД ШОС не планируется

БИШКЕК, 21 мая. /ТАСС/. Отдельная двусторонняя встреча министров иностранных дел Индии и Пакистана Сушмы Сварадж и Шаха Мехмуда Куреши на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду не предусмотрена. Об этом ТАСС во вторник сообщил дипломатической источник.

"Двусторонней встречи не будет", - сказал собеседник агентства.

Предстоящее заседание СМИД ШОС станет первой встречей за одним столом глав внешнеполитических ведомств Индии и Пакистана после эскалации напряженности, начавшейся из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), взявших на себя ответственность за теракт. 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю группировки на пакистанской территории. На следующий день ВВС Пакистана в ответ нанесли удары по индийским военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Стороны выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.