Британские лейбористы не поддержат обновленную сделку об условиях Brexit

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия не поддержит соглашение об условиях Brexit с предложенными уступками со стороны премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Об этом во вторник в эфире телеканала Sky News заявил лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Мы не можем поддержать эту сделку", - сказал он, отметив, что "предложения премьер-министра похожи на пересказ позиции правительства на межпартийных переговорах", в ходе которых на прошлой неделе сторонам не удалось достичь компромисса.

"Мы, конечно, серьезно рассмотрим детали законопроекта к соглашению о выходе [из ЕС], когда он будет опубликован. Однако мы не будем поддерживать старую сделку в новой упаковке", - подчеркнул он.

Британский премьер ранее представила так называемую новую сделку о Brexit, в которую были включены 10 пунктов, призванных, согласно замыслу, помочь заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин партий для реализации намеченного плана Мэй по осуществлению выхода страны из Евросоюза. В частности, глава британского правительства пообещала, что депутаты получат право высказаться по вопросу проведения повторного референдума по вопросу Brexit, однако для этого им придется сначала одобрить достигнутое в ходе переговоров с Брюсселем соглашение.