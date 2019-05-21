Администрация Зеленского пока не определилась с представителем на переговорах по Донбассу

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Администрация президента Украины на фоне новых назначений еще не определилась с представителем Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом во вторник сообщил ее глава Андрей Богдан.

"Мы будем искать такого представителя", - ответил он в эфире телеканала "112 Украина" на вопрос о том, кто будет отвечать за переговоры об обмене пленными. При этом Богдан выразил надежду, что этот человек будет эффективнее своих предшественников.

Глава президентской администрации назвал ситуацию с возвращением людей сложной и заявил о готовности к компромиссам. "Мы понимаем, что в списках есть разные категории, и с нашей стороны есть люди, которых мы считаем преступниками, есть люди, которые виноваты, наверное, в убийствах. Очень много спорных вопросов, и надо искать компромиссы", - пояснил он.

Богдан добавил, что в ближайшее время президентская администрация "будет искать время" для проведения встречи по проблеме конфликта в Донбассе.

Ранее во вторник стало известно о том, что очередная встреча контактной группы по Украине перенесена с 22 мая на 5 июня. Последняя встреча по урегулированию конфликта в Донбассе состоялась 26 апреля.

На переговорах в Минске Украину изначально представлял Леонид Кучма, однако он сложил с себя полномочия. На днях стало известно об уходе из контактной группы полпреда Украины Евгения Марчука. О своей отставке сообщила и представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.