Спикер Верховной рады обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции Украины

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции.

"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал он во вторник на странице в Facebook.

При этом Парубий не стал уточнять, в чем конкретно он видит нарушение основного закона страны со стороны Зеленского, который находится у власти чуть больше суток.

Ранее во вторник Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля этого года. Очередные выборы в Верховную раду должны были состояться 27 октября.