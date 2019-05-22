CNN: Тиллерсон в закрытом режиме ответил на вопросы комитета нижней палаты Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник встретился в закрытом режиме с членами комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса и ответил на вопросы, касавшиеся его работы в администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в Конгрессе.

По данным этих источников, Тиллерсон отвечал на вопросы председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк) и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола (от штата Техас). Тема беседы была сосредоточена на работе Тиллерсона в Госдепартаменте. Источники телекомпании отказались раскрыть какие-то дополнительные подробности.

Рекс Тиллерсон вступил в должность госсекретаря 20 января 2017 года после более 40 лет работы в нефтяной компании ExxonMobil. С лета 2017 года в американских СМИ стала появляться информация о недовольстве президента США госсекретарем ввиду серьезных разногласий по КНДР, Ирану и признанию Иерусалима столицей Израиля. 13 марта 2018 года Трамп объявил об увольнении Тиллерсона.

Как напоминает CNN, демократы в Конгрессе, получив большинство в Палате представителей, пытаются расследовать финансовые сделки Трампа и подоплеку ряда его решений в области внешней политики. В начале марта председатели комитетов по разведке, по иностранным делам и по надзору и правительственной реформе нижней палаты затребовали от Белого дома и Госдепартамента документы, касающиеся встреч президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Газета The Washington Post в январе утверждала, что Трамп тщательно скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. По версии издания, после этой встречи президент США забрал себе записи переводчика, присутствовавшего на ней, и велел не распространяться об этом. Это, по данным источников The Washington Post, стало известно после того, как один из советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у переводчика информацию о встрече двух лидеров, но получили отказ.

Первая встреча Путина с Трампом состоялась в июле 2017 года на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге. Первый же саммит лидеров РФ и США прошел в июле 2018 года в Хельсинки. Ожидалось, что президенты двух стран встретятся также в Буэнос-Айресе на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря 2018 года), однако в последний момент Трамп решил отказаться от контакта в связи с инцидентом в Керченском проливе. Тем не менее, Путин и Трамп провели краткий разговор на полях форума.