Зеленский назначил своего советника по энергетике представителем президента в кабмине

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по энергетике Андрея Геруса представителем главы государства в кабинете министров. Указ об этом в среду опубликован на сайте главы украинского государства.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины", - говорится в документе.

Андрей Герус является бывшим членом Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики. 18 апреля в эфире передачи "Право на власть" Зеленский представил Геруса как своего советника по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Накануне Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который во время выборов был советником Зеленского по юридическим вопросам. Первым заместителем главы администрации президента стал Сергей Трофимов, до назначения работавший продюсером в компании "Студия "Квартал-95", которая занимается производством развлекательных передач. Кроме того, должности заместителя главы администрации президента Украины получили сценарист "Студии "Квартал-95" Юрий Костюк, бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка, а также автор предвыборных видео Зеленского Кирилл Тимошенко.