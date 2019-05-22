Власти Австрии утвердили экспертов, которых приведут к присяге на посты министров

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Ведомство федерального канцлера Австрии утвердило список экспертов, которые в среду будут приведены президентом Александером Ван дер Белленом к присяге на посты министров в переходном правительстве. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Пост главы МВД вместо Херберта Кикля займет бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, вместо Норберта Хофера пост министра транспорта, инноваций и технологий получит директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, министром обороны вместо Марио Кунасека станет кадровый офицер Йоханн Луиф, министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей вместо Беате Хартингер-Кляйн - бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пёльтнер.

Эти эксперты сменят в правительстве министров от Австрийской партии свободы (АПС), об отставке которых по предложению канцлера Себастьяна Курца объявил президент республики. Министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что решила остаться на посту из-за достигнутых успехов в различных областях внешней политики и желания продолжать выбранный курс.

Ранее об этом списке экспертов без официального подтверждения сообщило издание Kronen Zeitung, вокруг которого развернулся скандал с экс-вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. Во вторник президент Австрии по итогам консультаций с канцлером Себастьяном Курцем на фоне правительственного кризиса из-за отставки Штрахе заявил, что министры коалиционного правительства от АПС уходят в отставку за исключением главы МИД Карин Кнайсль, в кабинете министров их заменят эксперты и будет сформировано переходное правительство.

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.