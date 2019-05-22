Президент Индонезии предупредил о серьезных последствиях для участников беспорядков

СИНГАПУР, 22 мая. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил о серьезных последствиях для организаторов и участников массовых беспорядков, которые вспыхнули в столице страны после объявления результатов всеобщих выборов. Об этом глава государства заявил в среду журналистам.

"Силы правопорядка будут предпринимать все необходимые меры против тех, кто устроил беспорядки. Вооруженные силы и полиция будут действовать в соответствии с законом", - сказал Видодо, слова которого приводит новостной портал Detik. Он также подчеркнул, что "правительство не будут мириться с теми, кто подрывает безопасность, демократические процессы и единство государства".

Кроме того, президент призвал жителей Индонезии "не опасаться из-за случившегося".

Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.

Как сообщил в среду столичный губернатор Анис Басведан, не менее шести человек скончались, свыше 200 получили ранения после ночных беспорядков.