Вице-канцлером Австрии станет министр финансов Хартвиг Лёгер

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер станет вице-канцлером Австрии вместо ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщили в ведомстве федерального канцлера Австрии, пишет Австрийское агентство печати.

В среду президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге на посты министров в переходном правительстве экспертов, которых ему предложил канцлер Себастьян Курц. Они сменят ушедших в отставку министров от Австрийской партии свободы (АПС). Министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что решила остаться на посту из-за достигнутых успехов в различных областях внешней политики и желания продолжать выбранный курс.

Пост главы МВД вместо Херберта Кикля займет бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, вместо Норберта Хофера пост министра транспорта, инноваций и технологий получит директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, министром обороны вместо Марио Кунасека станет кадровый офицер Йоханн Луиф, министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей вместо Беате Хартингер-Кляйн - бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пёльтнер.

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.