Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы и Ирана

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и его российский коллега Сергей Лавров обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы и Ирана. Как говорится в опубликованном в среду сообщении МИД КНР, двусторонняя встреча состоялась в Бишкеке на полях совета министров иностранных дел ШОС.

"Стороны провели глубокий обмен мнениями о Венесуэле, ядерной программе Ирана и другим международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Современная международная обстановка меняется очень быстро, Китай и Россия всегда поддерживают тесный диалог, усиливают всестороннее стратегическое сотрудничество, защищают основные нормы международных отношений и интересы двух стран", - заявил на встрече Ван И.

Как отметил глава китайского внешнеполитического ведомства, в этом году страны отмечают 70-летие установления дипломатических отношений и содействуют вступлению российско-китайских отношений стратегического партнерства и сотрудничества в новую эпоху развития.