ОДКБ предложила НАТО наладить диалог и взаимное участие в военных учениях

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в открытом обращении к главам МИД государств - членов НАТО предложили установить контакты между координирующими органами организаций и совместное участие наблюдателей в военных учениях. Об этом говорится в распространенном в среду секретариатом ОДКБ заявлении по итогам министерского заседания.

"Предлагается набор мер по налаживанию прямых контактов между генеральными организациями двух организаций, диалог между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом, а также содействие обеспечению взаимного участия в качестве наблюдателей в военных учениях в формате ОДКБ и НАТО", - отмечается в документе.

В среду в Бишкеке проходят заседания Советов министров иностранных дел стран ОДКБ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.