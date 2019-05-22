Госдеп: дискуссии Путина и Лаврова с Помпео по Сирии были "чрезвычайно позитивными"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Дискуссии президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео в Сочи по поводу процесса мирного урегулирования в Сирии были чрезвычайно позитивными. Об этом заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы активизируем политический процесс в рамках ООН. Мы тесно работаем с нашими партнерами для достижения этой цели, предлагая поэтапное осуществление деэскалации и политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 [Совета Безопасности ООН]. Например, об этом шла речь в ходе недавней чрезвычайно позитивной встречи с Путиным и министром иностранных дел Лавровым", - сказал он.

Встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео состоялась 14 мая в Сочи при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента по международным делам Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве руководителя Госдепартамента.