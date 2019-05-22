Минюст Украины заявил, что глава администрации Зеленского подпадает под закон о люстрации

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Андрей Богдан, назначенный накануне главой администрации президента Украины Владимира Зеленского, подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. Об этом в среду заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Должность главы администрации президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 закона как такая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти (люстрация)", - написал Петухов в Facebook.

Накануне Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. До этого Богдан занимал различные должности, в том числе и на государственной службе. В частности, Богдан работал в правительстве премьер-министра Николая Азарова: в марте 2010 года он стал заместителем министра кабинета министров - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, а в 2013 году был повторно назначен уполномоченным кабмина в сфере борьбы с коррупцией.

Богдан, комментируя возможные претензии к его назначению, заявил накануне, что должность главы администрации президента вывели из-под закона о люстрации. Он также считает, что "подпал под закон абсолютно несправедливо", так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов закона о люстрации.