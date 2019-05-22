Партию "Слуга народа" может возглавить советник Зеленского Дмитрий Разумков

КИЕВ, 22 мая. ТАСС/. Советник главы украинского государства Владимира Зеленского Дмитрий Разумков может возглавить президентскую партию "Слуга народа". Такое мнение высказал заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передает УНН.

"Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно, возглавит избирательный список", - сказал заместитель главы АП.

По словам Рябошапки, ранее партию возглавлял советник Зеленского по юридическим вопросам, бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года. Название партии совпадает с названием комедийного сериала про учителя истории, который становится президентом страны. Главную роль в картине исполняет Владимир Зеленский. Осенью 2018 года партию возглавлял Иван Баканов, который также являлся руководителем компании по производству развлекательного контента "Студии Квартал 95".

По последним опросам, партию "Слуга народа" готовы поддержать до 40% избирателей.