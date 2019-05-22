В администрации Зеленского рассказали о поиске президентом решения по Донбассу

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел в среду консультации с представителями своей администрации, на которых обсуждался вопрос активизации процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко.

"С президентом мы говорили несколько часов о том, как мы можем сдвинуть тот процесс, который застрял в мертвой точке: Минск, процессы все, включая миротворческие, Трехсторонняя контактная группа, "нормандский формат", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Пристайко также сообщил, что в Киеве ожидают информации об итогах телефонных переговоров по украинской тематике между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Мы узнаем их результаты и будем планировать наши следующие шаги", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Зеленский в ближайшее время также подключаться к этим переговорам.

Замглавы администрации также пообещал, что вскоре будет обнародована информация о том, куда президент осуществит первый международный визит в качестве главы государства. "У нас есть планы, которые мы разработали на ближайшие месяцы, куда осуществит первые визиты новоизбранный президент, куда будет первый визит мы вам скажем", - сказал он.

Ранее во вторник стало известно о том, что очередная встреча контактной группы по Украине перенесена с 22 мая на 5 июня. Последняя встреча по урегулированию конфликта в Донбассе состоялась 26 апреля.