Хуситы в Йемене частично разблокировали доставку гуманитарной помощи населению

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приветствовала частичное разблокирование в Йемене представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) доставки гуманитарной помощи. Как заявил в среду в Женеве официальный представитель ВПП Эрве Верхузел, 44 из 87 грузовиков, удерживавшихся на контрольно-пропускном пункте между территориями, контролируемыми хуситами и йеменским правительством, освобождены.

"Вчера (во вторник) 44 из 87 законтрактованных ВПП грузовиков, удерживавшихся на контрольно-пропускном пункте, были освобождены", - отметил он. "ВПП получила заверения, что оставшиеся 43 грузовика тоже будут скоро освобождены", - информировал Верхузел, подчеркнув, что организация "приветствует это позитивное развитие событий, которое поможет ВПП доставить помощь наиболее уязвимым людям".

Официальный представитель сообщил, что в апреле в общей сложности 160 грузовиков с мукой, растительным маслом и бобами из Адена "удерживались продолжительное время на различных контрольно-пропускных пунктах, большинство из них - в провинции Ибб". Это привело к существенным задержкам в доставке грузов для нуждающегося населения, констатировал Верхузел.

В распространенном в понедельник в Женеве заявлении ВПП возложила на лидеров хуситов ответственность за блокирование гуманитарной помощи населению Йемена. Организация предупредила, что в случае отсутствия положительной реакции с их стороны, она будет вынуждена рассмотреть вопрос о постепенной приостановке гуманитарной операции в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.