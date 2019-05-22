Представитель Зеленского в Раде предложил пересмотреть количество депутатов в парламенте

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что стоит пересмотреть количество депутатов в украинском парламенте.

"Сегодня обсуждают количество депутатов, 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал он в интервью украинскому изданию "Левый берег", опубликованном в среду.

В минувший вторник, 21 мая, Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов в парламент 21 июля. В среду Рада на внеочередном заседании, созванном по инициативе Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях избирательной системы, в том числе о снижении проходного барьера в парламент с 5% до 3% и переходе полностью на пропорциональные выборы. В итоге выборы будут проходить по старому закону, по которому 50% депутатов Рады избираются по мажоритарной системе, а еще 50% - по пропорциональной (по партийным спискам).

В настоящее время, согласно законодательству, парламент Украины состоит из 450 депутатов. В течение одного месяца со дня первого заседания Рада формирует коалицию депутатских фракций, в состав которой входят большинство народных депутатов (не менее 226). Коалиция вносит предложения президенту по кандидатурам премьер-министра и членов правительства.