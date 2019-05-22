CNN: Заксобрание штата Нью-Йорк разрешило передавать Конгрессу налоговые декларации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Законопроекты, разрешающие налоговым органам штата Нью-Йорк передавать комитетам Конгресса налоговые декларации Дональда Трампа, одобрены в среду законодательным собранием штата Нью-Йорк.

Как сообщила в среду телекомпания CNN, один из законопроектов разрешает руководителю налогового департамента штата выполнять запросы комитетов Палаты представителей по доходам и расходам, сенатского финансового комитета или объединенного комитета Конгресса по вопросам налогообложения.

Второй законопроект содержит уточнение, согласно которому речь идет о налоговой информации лиц, находящихся на выборных постах. Как отметила CNN, губернатор штата демократ Эндрю Куомо, как ожидается, подпишет оба законопроекта. Это станет еще одним этапом ожесточенной борьбы между Трампом и демократами по вопросу о доступе к налоговым документам президента США.

Ранее демократы, председательствующие в комитетах Палаты представителей, потребовали предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. Претензии были обращены к фирме Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность главы государства и частных предприятий членов его семьи.

Трамп ранее отмечал, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Тогда Трамп также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.