Глава МИД Британии заявил, что РФ ищет слабые места в объектах национальной инфраструктуры

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант утверждает, что российские спецслужбы якобы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран. Об этом говорится в его речи, выдержки из которой в четверг приводит пресс-служба Форин оффиса в преддверии выступления британского министра иностранных дел на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности.

"Мы считаем, что российские спецслужбы взяли на прицел критически важные объекты национальной инфраструктуры во многих странах для того, чтобы найти их уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет своей целью поставить под угрозу основные правительственные сети. Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) поделился с 16 странами - союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, не входящих в альянс, своей информацией и оценкой по российской киберактивности в их странах", - следует из речи Ханта, с которой он выступит 23 мая в Лондоне.

"Последние события показывают, что наши противники расценивают демократические выборы как ключевую уязвимость открытого общества. Мы должны быть предельно ясны, что любые кибероперации, разработанные для того, чтобы манипулировать избирательными системами другой страны и изменить результат, станут нарушением положений международного права и оправдают пропорциональный ответ. Вместе у нас есть различные варианты ответных действий на любые атаки, которые не дотягивают до порогового уровня применения Пятой статьи [Договора о коллективной обороне]. Мы должны быть готовы применить их", - говорится в послании британского дипломата.

В Кремле уже неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в организации которых западные страны регулярно бездоказательно обвиняют Москву.