Комитет Сената США отверг инициативу о необходимости одобрения Конгрессом войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса в среду отклонил инициативу демократов, требующую одобрения американскими законодателями военных действий против Ирана. Об этом сообщил в Twitter член комитета демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут).

Он написал, что 13 сенаторов проголосовали против инициативы, "отклоняющей финансирование любых несанкционированных упреждающих военных действий [США] против Ирана". Предложение поддержали девять членов комитета.

Мерфи и сенатор Том Юдолл (демократ от штата Нью-Мексико) в беседе с журналистами заявили, что собираются внести свое предложение в качестве поправки к одному из рассматриваемых комитетом законопроектов по Сирии. "Конгресс - это самостоятельная ветвь власти, которая обладает исключительным правом объявлять войну, поэтому нам не нужно сидеть сложа руки и смотреть, как нынешняя администрация США ведет нас к очередному "бесконечному конфликту" на Ближнем Востоке", - подчеркнул Юдолл. Мерфи добавил, что Конгресс должен "напомнить нынешней администрации, что у нее нет правового основания начинать войну с Ираном без согласия законодателей".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не хочет войны с Ираном. В свою очередь, во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил журналистам, что Соединенные Штаты уделяют особое внимание сдерживанию Ирана и предотвращению возможных просчетов с его стороны. На прошлой неделе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран не хочет войны, но и не опасается боевых действий.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.