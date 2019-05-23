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ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что у Центризбиркома нет оснований останавливать подготовку к парламентским выборам

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.

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"Избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа президента страны. Указ опубликован сегодня. Значит кампания начинается 24 мая", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве.

По ее словам, у ЦИК нет оснований останавливать подготовку к парламентским выборам. "В соответствии с действующим законодательство, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов", - сказал она.

Несмотря на то, что депутаты обещали обратиться в суд в связи с указом президента, "на текущий момент в суде не зарегистрирована ни одна жалоба", отметила глава ЦИК.

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