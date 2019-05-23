Бывшие японские жители Курил направили протест депутату, говорившему о захвате территорий

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Группа бывших японских жителей южных Курильских островов направила депутату национального парламента Ходаки Маруяме, который некоторое время назад предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил, официальный протест. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

"Ваши высказывания и ваше поведение были возмутительными и заслуживают глубочайшего сожаления", - говорится в тексте письма, отправленного парламентарию в качестве ноты протеста.

В начале месяца Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война". Однако депутат не останавливался и продолжил заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поступок парламентария вызвал шквал критики и осуждения - законодательное собрание самой северной японской префектуры Хоккайдо единогласно приняло резолюцию с осуждением депутата, а правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее младший союзник по правящей коалиции, центристская партия "Комэйто", внесли в нижнюю палату парламента Японии проект резолюции с осуждением Маруямы. Все шесть оппозиционных партий страны предлагают принять документ, требующий от депутата добровольно подать в отставку.

Сам Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.