Депутат Рады передал в Генпрокуратуру Украины документы, где фигурирует Манафорт

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко передал в Генеральную прокуратуру Украины оригиналы документов относительно черной бухгалтерии Партии регионов, в которых фигурирует бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

"Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР", - написал он в четверг в Facebook, добавив фотокопию протокола.

Лещенко добавил, что среди документов находится якобы договор на перевод от бывшего президента Украины Виктора Януковича на имя Манафорта $750 тыс. со счета офшорной компании в Белизе, который был открыт в Кыргызстане. Эта же сумма, по его словам, с аналогичной датой фигурирует в черном бухгалтерии Януковича. "Это, наряду с множеством экспертиз на Украине и осуждением Манафорта в США, в очередной раз подтверждает правдивость амбарной книги Януковича", - отметил депутат.