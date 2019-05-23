Новым лидером британской Палаты общин стал бывший замглавы Минфина

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Депутат от Консервативной партии Мел Страйд назначен новым лидером Палаты общин парламента Соединенного Королевства - фактически представителем кабинета министров в нижней палате законодательного органа. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в четверг канцелярией премьер-министра Терезы Мэй.

До этого Страйд с 2017 года работал на должности заместителя главы Минфина. Пост лидера стал вакантным после того, как занимавшая его Андреа Лидсом объявила в среду об уходе в отставку в связи с непринятием курса правительства по вопросу реализации выхода страны из Евросоюза.

Мэй во вторник представила "новую и улучшенную сделку" о Brexit, в которую были включены 10 пунктов в виде уступок с целью заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин партий. Она необходима британскому премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС. В частности, глава британского правительства пообещала, что депутаты получат право высказаться по вопросу проведения повторного референдума по вопросу Brexit, однако для этого им придется сначала одобрить достигнутое в ходе переговоров с Брюсселем соглашение.