На юге Украины прошли очередные испытания ракет "Ольха"

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украина провела очередной этап испытаний ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области. Об этом сообщил в четверг бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха". Сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", - написал он в Facebook.

По словам Турчинова, испытания "Ольхи" продолжаться до конца недели, должны также состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".

Экс-секретарь СНБО отметил, что украинские ученые и производители "продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун".

На Украине ранее уже проводились испытания РСЗО "Ольха-М", которые придут на смену советским 300-мм РСЗО "Смерч" в результате модернизации последних. Как отмечал Турчинов, "Ольха-М" способны поражать цели на расстоянии 130 км, тогда как старые ракеты этого класса имели почти вдвое меньшую дальность - 70 км. Кроме того, повышена точность поражения целей. По его словам, на Украине завершается разработка аналогичных комплексов с радиусом действия более 200 км.