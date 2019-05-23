Журналиста Al Jazeera освободили из-под стражи в Египте спустя почти 2,5 года

ТАСС, 23 мая. Журналист телеканала Al Jazeera Махмуд Хусейн освобожден из-под стражи по решению египетского суда спустя более чем два года с момента его задержания в декабре 2016 года. Об этом в четверг сообщается на сайте телеканала.

По его данным, египетский суд принял решение об освобождении Хусейна еще несколько дней назад, однако обвинение обжаловало вердикт. Апелляция была рассмотрена в четверг, после чего суд окончательно отпустил журналиста. Он находился под стражей 881 день. Как сообщает телеканал TRT, дочь Хусейна подтвердила информацию об освобождении отца.