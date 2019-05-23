Журналиста Al Jazeera освободили из-под стражи в Египте спустя почти 2,5 года

ТАСС, 23 мая. Журналист телеканала Al Jazeera Махмуд Хусейн освобожден из-под стражи по решению египетского суда спустя более чем два года с момента его задержания в декабре 2016 года. Об этом в четверг сообщается на сайте телеканала.
По его данным, египетский суд принял решение об освобождении Хусейна еще несколько дней назад, однако обвинение обжаловало вердикт. Апелляция была рассмотрена в четверг, после чего суд окончательно отпустил журналиста. Он находился под стражей 881 день. Как сообщает телеканал TRT, дочь Хусейна подтвердила информацию об освобождении отца.
Al-Jazeera journalist Mahmoud Hussein was arrested by Egyptian authorities 884 days ago.— Mai El-Sadany (@maitelsadany) May 23, 2019
The day before yesterday he was ordered released. Although the prosecution appealed the release order, the appeal was denied today, via @gamaleid.
Mahmoud Hussein's release order stands. pic.twitter.com/c7HTiPYigh
24 декабря 2016 года Al Jazeera заявил о задержании в Каире своего журналиста, который является гражданином Египта. По данным телеканала, его подозревали в попытке свержения правительства Абделя Фаттаха ас-Сиси. Тогда же египетские правоохранительные органы провели обыск в домах двух братьев Хусейна, которые также были задержаны. За несколько дней до этого, отмечает телеканал, журналиста в течение 15 часов допрашивали в аэропорту Каира.
Срок содержания Хусейна под стражей без предъявления обвинений продлевался 20 раз. По данным TRT, впоследствии власти Египта официально обвинили Хусейна в распространении ложной информации, заказчиками которой якобы выступали некоторые круги из Дохи. Al Jazeera со своей стороны отвергла эти обвинения.