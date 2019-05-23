Помпео: США объясняют другим странам риски, связанные с использованием продукции Huawei

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Госдепартамент проводит активную кампанию с целью убедить другие страны в наличии рисков, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

"Да, мы рассчитываем на это, - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что ряд стран откажутся от использования китайского оборудования. - Мы в Госдепартаменте постоянно работаем над тем, чтобы все понимали риск. Это по большей части информационная работа. У каждой компании и у каждой страны есть суверенное право принимать решения по этим вопросам, однако по мере того, как мы объясняем им риски, связанные с этим, а также невозможность сведения таких рисков к минимуму, на что, как представляется, рассчитывают некоторые, мы видим, как кто-то из них начинает разделять точку зрения США на эту проблему".

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.