Помпео не ожидает, что интернет разделится на китайский и западный

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Попытки Госдепаратмента убедить другие страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei, не приведут к разделению интернета надвое. Такое мнение высказал в четверг в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

"Нам необходимо единое пространство, где можно обмениваться информацией, - заявил он. - Однако это пространство должно основываться на западных ценностях, там должны действовать правила защиты частной собственности, действовать принципы транспарентности. Эта система не может быть основана на принципах авторитарного коммунистического режима".