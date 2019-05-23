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Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei

Помпео не ожидает, что интернет разделится на китайский и западный

Госсекретарь США отметил, что интернет не может быть основан на принципах авторитарного коммунистического режима

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Попытки Госдепаратмента убедить другие страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei, не приведут к разделению интернета надвое. Такое мнение высказал в четверг в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

"Нам необходимо единое пространство, где можно обмениваться информацией, - заявил он. - Однако это пространство должно основываться на западных ценностях, там должны действовать правила защиты частной собственности, действовать принципы транспарентности. Эта система не может быть основана на принципах авторитарного коммунистического режима".

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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