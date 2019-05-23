МВФ готов к сотрудничеству с правительством Украины, когда оно будет сформировано

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) готов возобновить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной после того, как в стране будет сформировано новое правительство. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Когда правительство будет сформировано по итогам выборов, мы готовы возобновить обсуждение нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - сказал он. "Как вы знаете, МВФ тесно сотрудничал с Украиной в последние годы, и мы возобновим обсуждение дальнейшего сотрудничества", - добавил Райс, отказавшись уточнить, идет ли речь о нынешней или же новой программе.

Он также подтвердил, что миссия МВФ, прибывшая на две недели в Киев для оценки реформ, продолжает свою работу и не будет досрочно возвращаться в Вашингтон, как утверждал ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники. "Миссия в настоящий момент находится в Киеве, они ведут конструктивные дискуссии с властями по поводу текущих событий и экономической политики", - уточнил представитель МВФ.

О взаимодействии Украины с МВФ

В четверг глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что Украине следует инициировать новую программу сотрудничества с МВФ, поскольку действующая программа истекает в начале 2020 года. Позиция нового руководства страны по этому вопросу станет известна в ближайшее время, считает он. Глава Совета отметил, что Киев по-прежнему рассчитывает получить от МВФ два транша на общую сумму около $2,5 млрд в текущем году. По его словам, транши должны поступить в мае - июне и ноябре при условии выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

21 мая в Киев прибыла миссия МВФ для встречи с властями страны и оценки проводимых реформ. По итогам ее работы она должна принять или не принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета. Украинские СМИ сообщили в среду со ссылкой на источники, что миссия МВФ досрочно возвращается в Вашингтон и не будет пересматривать программу. Однако позже украинское представительство Международного валютного фонда опровергло информацию и уточнило, что работа миссии продолжается.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.