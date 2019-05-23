Курц: власти Австрии проведут расследование и установят заказчиков видео со Штрахе

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Переходное правительство Австрии проведет расследование, чтобы установить все факты с видеозаписи с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и определить заказчиков этой съемки. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Первая и самая важная тема на ближайшие месяцы - это расследование и прозрачность. Мы позаботились о том, чтобы в министерстве внутренних дел и министерстве юстиции имелись необходимые ресурсы, чтобы организовать полное расследование. Это касается всех слухов и потенциальных уголовно-правовых фактов, которые стали доступны общественности из видеозаписи. Это также касается происхождения этого видео и вопроса, кто был его заказчиком, кто его финансировал", - сказал Курц на пресс-конференции в ведомстве федерального канцлера в Вене.

По его словам, при министерстве транспорта, инноваций и технологий решено учредить специальную комиссию, которая проконтролирует процесс выдачи государственных контрактов на строительство, о которых говорилось на видеозаписи со Штрахе.