Верховный суд Украины зарегистрировал еще один иск против указа президента о роспуске Рады

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Второе исковое заявление против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступило в Верховный суд Украины. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы суда.

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указ президента Украины <...> "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг пресс-служба суда сообщила о регистрации иска против указа Зеленского о роспуске Рады. Таким образом, в Верховном суде находится уже два иска с аналогичными требованиями.

В четверг указы о роспуске Рады и выборах были опубликованы в правительственной газете "Урядовый курьер". В связи с этим Центризбирком заявил о начале избирательной кампании на Украине с 24 мая.