Премьер Индии после победы на выборах намерен бороться с кастовой системой

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. После победы на всеобщих парламентских выборах в Индии партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) ее лидер, премьер-министр Нарендра Моди намерен объявить борьбу кастовой системе. Об этом глава правительства заявил, выступая в четверг в штаб-квартире БДП в Нью-Дели.

"Мы теперь строим новую Индию, и первое, с чем будет покончено в этой новой Индии, это кастовая система, которая сдерживает нас и разделяет нас", - сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы. "Отныне будет только две касты: одна - каста "бедных" и другая каста тех, кто будет, используя каждый даже самый маленький способ, помогать бедным выйти из бедности", - добавил премьер.

Индийское общество исторически делится на четыре варны - брахманы (жрецы, ученые люди), кшатрии (воины, властители), вайшьи (земледельцы, торговцы, ремесленники) и шудры (зависимые люди, слуги). Каждая варна делится на многочисленные касты. И в самом низу социальной лестницы находятся неприкасаемые, или далиты (угнетенные). Это те, кому по рождению предписано делать самую грязную работу и изменить касту нельзя (только в следующей жизни - индусы верят в реинкарнацию). Кастовые предрассудки считаются одной из основных проблем страны.

Правящий в Индии "Национальный демократический альянс" во главе с "Бхаратия джаната парти" в четверг признан победителем всеобщих парламентских выборов. Согласно последней информации, БДП с союзниками в целом получает более 340 мест. Оппозиционный "Объединенный прогрессивный альянс", лидером в котором выступает старейшая политическая партия страны "Индийский национальный конгресс", пока получает порядка 90 мест.

В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие этапы состоялись 18, 23, 29 апреля, а также 6 и 12 мая. В минувшее воскресенье прошел финальный этап выборов.